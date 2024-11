Plötzkau/MZ. - Wie hieß nochmal der Fuchsschwanz? Ines Biedermann zeigt auf den buschigen Schwanz des Tieres vor ihr. Während die anderen Kinder der zweiten Klasse noch überlegen, weiß Vincent die Antwort sofort: „Lunte“, ruft der Achtjährige, denn er weiß, dass die Antwort eigentlich – ein bisschen versteckt - an der Tafel steht. Aber auch so findet er den Fuchs „einfach cool“. Er habe sogar schon mal einen echten Fuchs gesehen, erzählt der Zweitklässler der Freien Grundschule „Mutig“ in Plötzkau. Auch Sebastian berichtet, dass er schon einige Wildtiere in freier Natur gesehen hat.

