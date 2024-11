Kleintierzucht in Cörmigk

Hermann Geller, Ehrenvorsitzender des Vereins KTZV Cörmigk mit seinem Zwerg-Widder (grau) hatte am Sonntag Geburtstag.

Cörmigk/MZ. - Interessierte Besucher konnten sich am Wochenende in Cörmigk Kleintiere und Rassegeflügel ansehen. Der Verein „KTZV Cörmigk“ lud dazu ins Dorfgemeinschaftshaus ein. 23 Aussteller präsentierten 178 Kleintiere, darunter 20 Kaninchen, acht große Hühner, 44 Zwerghühner und 106 Tauben. Der Ehrenvorsitzende, Hermann Geller, feierte am Sonntag seinen 87. Geburtstag und ist im Vereinsleben immer noch aktiv. Im Mai 1948 wurde der Verein gegründet, seitdem ist der Kaninchenzüchter dabei.