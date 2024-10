„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 12. Oktober, warum die Braunbären im Ascherslebener Zoo dieser Tage zu beneiden sind.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 14. Oktober 2024.

Das ist neu am Montag:

6.48 Uhr: Eine Ölspur, Plastikteile auf der Fahrbahn und beschädigte Straßenschilder machten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag einen Polizeieinsatz am Kreisverkehr zwischen Aschersleben und Ermsleben notwendig.

Wie die Polizei berichtet, soll dieser „gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr“ Folge eines Unfalls gewesen sein. Als die Beamten an besagtem Kreisverkehr, der von Aschersleben auf die B 185 und in Richtung A 36 führt, eintrafen, soll die Feuerwehr bereits mit dem Bereinigen der Unfallstelle beschäftigt gewesen sein. Während der Nahbereichsfahndung trafen die Polizisten in Ermsleben einen 32-Jährigen an. Dieser gab zu, erst ein Straßenschild, dann die Verkehrsinsel und daraufhin noch ein zweites Straßenschild überfahren zu haben.

Durch den entstandenen Schaden an seinem Fahrzeug endete die Fahrt des Mannes jäh auf einem Parkplatz in Ermsleben. Wie der Unfallfahrer ebenfalls zugab, stand er unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab laut Polizeibericht einen Promillewert von 1,98. Der Beschuldigte wurde für eine Blutprobe ins Klinikum Aschersleben gebracht. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, für ihn gilt vorerst ein Fahrverbot. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

Freie Fahrt für Radler bei Unseburg

6.24 Uhr: Die Radler haben wieder freie Fahrt: Die Gemeinde Bördeaue hat die rund 1,35 Kilometer lange Verbindung von Unseburg nach Rothenförde für rund 650.000 Euro grundhaft ausbauen lassen.

Bördeaue-Bürgermeister Peter Fries (Mitte) gab den Radweg von Unseburg nach Rothenförde mit einem symbolischen Scherenschnitt frei. (Foto: René Kiel)

Die symbolische Freigabe nahm Bürgermeister Peter Fries (CDU) mit einem symbolischen Scherenschnitt im Beisein aller Beteiligten vor. Wer sich alles über den Radweg freut, verraten wir Ihnen hier.

Was bedeutet Intels Stopp für Schönebeck?

6.13 Uhr: Die Intel-Pläne in Magdeburg wurden ausgebremst: Was bedeutet das für Schönebeck?

Die Intel-Pläne in Magdeburg liegen derzeit auf Eis. (Foto: Imago/Steinach)

Die SPD-Linke-Grüne-Fraktion im Schönebecker Stadtrat fordert die Stadtverwaltung dazu auf, zu erörtern, was der Intel-Stopp für die Schönebeck bedeutet. Worum es genau geht, erfahren Sie hier.

Ein Kulturmarkt in Bernburg, der verbindet

5.48 Uhr: Im Herzen der Bernburger Talstadt ist am Wochende der 13. Kulturmarkt gefeiert worden. Hier lesen Sie, was die Höhepunkte waren.

Benedikt Wever nutzte die Chance, selbst ein Graffiti zu gestalten. (Foto: Conny Schreiber)

Wozu das Fest? „Es soll ein Bindeglied zwischen Studenten und den Bernburger sein“, sagte Erich Buhmann, der die zweitägige Veranstaltung gemeinsam mit dem Organisationsteam auf die Beine gestellt hatte.