Krumbholzallee in Bernburg nach Sturm gesperrt - ab wann sie wieder freigegeben wird

Bernburg/MZ. - Das stürmische Wetter am Sonntag hatte auch große Auswirkung auf den Verkehr in Bernburg, vor allem für die Krumbholzallee. Diese musste am Sonntag zwischen Ilberstedter Straße und Zufahrt zur Waldklinik für den Verkehr voll gesperrt werden und blieb es auch noch Montag.