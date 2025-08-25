Beim Busunternehmen PNVG im Saalekreis laufen derzeit Tarifverhandlungen. Vor der dritten Gesprächsrunde erhöht die Gewerkschaft Verdi nun den Druck. Sie bringt Arbeitskampfmaßnahmen ins Spiel - die hätten Folgen für die Fahrgäste.

Merseburg/MZ. - Ende Juni ist der Tarifvertrag für die 140 Mitarbeiter des kreiseigenen Busunternehmens PNVG ausgelaufen. Am Dienstag steht die dritte Verhandlungsrunde für einen neuen Abschluss an. Doch im Vorfeld verschärft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den Ton – und bringt mögliche Streiks im Busverkehr des Saalekreises ins Spiel.