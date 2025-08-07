weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Öffentlicher Nahverkehr im Saalekreis: Fahrplanänderungen: Was bei der PNVG in Merseburg und Umgebung zum 11. August anders wird

Zum 11. August gibt es im Fahrplan der PNVG Merseburg einige Änderungen. Warum sich nicht nur die Nutzer der Schulbusse vorab an den Haltestellen und online genau informieren sollten.

Von Diana Dünschel 07.08.2025, 12:00
Bim Fahrplan der PNVG Merseburg gibt es zum 11. August Änderungen.
Merseburg/MZ. - Wenn Montag, 11. August, das neue Schuljahr beginnt, fahren auch die Schulbusse der PNVG Personennahverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt mbH wieder. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Fahrzeitanpassungen in Abhängigkeit von den Schulen vorgenommen wurden und appelliert daher dringend an alle Schüler und Eltern, sich vorab über die aktuellen Fahrpläne an den Haltestellen oder online zu informieren. Das funktioniert über die Homepage der PNVG ebenso wie über die Apps „MooveMe“ oder „Insa“.