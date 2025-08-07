Nach einem tödlichen Unfall in Bernburg wird der Autofahrer nur wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Die Familie des Opfers ist über das Urteil und die geringe Entschädigung empört.

„1.000 Euro für ein Menschenleben“ - Hinterbliebene geschockt von Urteil am Amtsgericht Bernburg

Bernburg/mz. - Am 18. November 2024 war es im Kreisverkehr am Bernburger Louis- Braille-Platz zu einem tödlichen Unfall gekommen. Nun ist das Urteil gegen den Unfallfahrer gefallen - und die Hiterbliebenen des Opfers sind fassungslos.