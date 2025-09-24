Drachen, Abenteuer und große Gefühle: Bücher aus den Genres „New Adult“ und „Romantasy“ begeistern eine ganze Generation. Auch in Aschersleben füllen sie die Regale – und ziehen immer mehr junge Leserinnen und Leser in ihren Bann.

Aschersleben/MZ. - Sie heißen „Fourth Wing“, „It Ends With Us“ oder „Blackwell Palace“ und ziehen junge Erwachsene in ihren Bann. Bücher aus den Genres „New Adult“ und „Romantasy“ sind derzeit überall im Gespräch – und auch in Aschersleben greifen immer mehr Menschen zu.