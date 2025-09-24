weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Buchmarkt: Magie trifft Herzschmerz – „Romantasy“ erobert Aschersleben

Buchmarkt Magie trifft Herzschmerz – „Romantasy“ erobert Aschersleben

Drachen, Abenteuer und große Gefühle: Bücher aus den Genres „New Adult“ und „Romantasy“ begeistern eine ganze Generation. Auch in Aschersleben füllen sie die Regale – und ziehen immer mehr junge Leserinnen und Leser in ihren Bann.

Von Katrin Wurm 24.09.2025, 15:00
Thalia-Mitarbeiterin Sophie Wolf empfiehlt die „Fourth Wing“-Reihe.
Thalia-Mitarbeiterin Sophie Wolf empfiehlt die „Fourth Wing“-Reihe. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ. - Sie heißen „Fourth Wing“, „It Ends With Us“ oder „Blackwell Palace“ und ziehen junge Erwachsene in ihren Bann. Bücher aus den Genres „New Adult“ und „Romantasy“ sind derzeit überall im Gespräch – und auch in Aschersleben greifen immer mehr Menschen zu.