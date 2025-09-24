Überraschung zum 90. Geburtstag Ehrung für Fußball-Urgestein Heinz Rühlemann: Sportstätte soll nach ihm benannt werden

Der Weißenschirmbacher Sportverein gratuliert seinem Gründungsmitglied Heinz Rühlemann zum 90. Geburtstag und gibt bekannt, dass die Sportstätte nach ihm benannt werden soll. Es ist die Würdigung für 73 Jahre Vereinstreue und ehrenamtliches Engagement. Wann die Umbenennung erfolgen soll und was dazu noch notwendig ist.