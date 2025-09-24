Überraschung zum 90. Geburtstag Ehrung für Fußball-Urgestein Heinz Rühlemann: Sportstätte soll nach ihm benannt werden
Der Weißenschirmbacher Sportverein gratuliert seinem Gründungsmitglied Heinz Rühlemann zum 90. Geburtstag und gibt bekannt, dass die Sportstätte nach ihm benannt werden soll. Es ist die Würdigung für 73 Jahre Vereinstreue und ehrenamtliches Engagement. Wann die Umbenennung erfolgen soll und was dazu noch notwendig ist.
24.09.2025, 17:00
Weissenschirmbach/MZ. - Jubel und Applaus brandeten unter den Gästen der Geburtstagsfeier von Heinz Rühlemann im Sportlerheim Weißenschirmbach auf, nachdem Schatzmeister Holger Schlaf dem 90-jährigen Jubilar die besondere Überraschung des Sportvereins übermittelt hatte: Die Sportanlage, die derzeit saniert wird, soll bei der Einweihungsfeier im kommenden Jahr den Namen „Heinz-Rühlemann-Sportstätte“ erhalten.