weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Polizei-Razzia in Ballenstedt: Drogenplantage in ehemaliger Diskothek?

Ermittlungen in Ballenstedt Geheime Drogenplantage im Harz? Polizei stürmt ehemalige Kult-Diskothek „Mirage“

Ein stundenlanger Polizeieinsatz sorgt in Ballenstedt im Harz für Aufsehen: In der ehemaligen Diskothek „Mirage“ sollen Ermittler eine illegale Drogenplantage entdeckt haben. Die Staatsanwaltschaft Halberstadt bestätigt nun erste Details.

Von Sandra Reulecke und Dennis Lotzmann Aktualisiert: 24.09.2025, 12:52
In Ballenstedt (Harz) gab es am Dienstag, 23. September, einen großen Polizeieinsatz, der bis in die Morgenstunden des 24. September andauerte.
In Ballenstedt (Harz) gab es am Dienstag, 23. September, einen großen Polizeieinsatz, der bis in die Morgenstunden des 24. September andauerte. Foto: Harry Bergau

Ballenstedt. - Aufregung in Ballenstedt: In der Harzstadt fand bis in die Morgenstunden des Mittwochs, 24. September, ein Polizeieinsatz statt, der die Gerüchteküche hochkochen lässt. Wird das Mirage - einst eine beliebte Diskothek und über den Landkreis hinaus bekannt - heute als illegale Drogenplantage genutzt? Die Staatsanwaltschaft mit Sitz in Halberstadt gibt nun erste Details bekannt.