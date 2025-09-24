Ein stundenlanger Polizeieinsatz sorgt in Ballenstedt im Harz für Aufsehen: In der ehemaligen Diskothek „Mirage“ sollen Ermittler eine illegale Drogenplantage entdeckt haben. Die Staatsanwaltschaft Halberstadt bestätigt nun erste Details.

Ballenstedt. - Aufregung in Ballenstedt: In der Harzstadt fand bis in die Morgenstunden des Mittwochs, 24. September, ein Polizeieinsatz statt, der die Gerüchteküche hochkochen lässt. Wird das Mirage - einst eine beliebte Diskothek und über den Landkreis hinaus bekannt - heute als illegale Drogenplantage genutzt? Die Staatsanwaltschaft mit Sitz in Halberstadt gibt nun erste Details bekannt.