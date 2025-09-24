weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Handaufzucht im Tierpark Köthen: Samira stellt alles auf den Kopf: So verlaufen die ersten Tage des kleinen Esels nach dem Tod der Mutter

Der Köthener Tierparkchef Michael Engelmann ist seit vergangener Woche Esel-Papa. Nach dem Tod der Mutter kümmert er sich um das Fohlen, das auch Anschluss an seine vierbeinige Familie findet.

Von Doreen Hoyer 24.09.2025, 14:00
Samira kam am vergangenen Donnerstag zur Welt und wird von Michael Engelmann betreut.
Samira kam am vergangenen Donnerstag zur Welt und wird von Michael Engelmann betreut. (Fotos: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ. - Fünf Tage ist Samira inzwischen alt und flitzt unerschrocken durch die Gänge des Tierparkgeländes in Köthen. Ab und zu verfolgt sie neugierig den ein oder anderen Besucher – aber nie für lange Zeit. Dann sucht der kleine Esel wieder die Nähe von Tierparkchef Michael Engelmann. Der Köthener ist momentan Esel-Ziehpapa und gibt der Samira, Sam genannt, alle zwei Stunden die Flasche.