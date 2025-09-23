weather wolkig
  4. Gewaltvorwürfe in Kita: Kündigung und Abmahnungen - Stadtrat mit vielen Fragen

Sondersitzung Putzlappen landet im Gesicht von Kindern - weitere Details zu Kitavorfällen in Nienburg

Nienburger Stadtverwaltung spricht in Sondersitzung des Stadtrates von nunmehr neun bekannten Fällen. Das wurde aus den beiden Erzieherinnen und welche Fragen noch ungeklärt sind.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 24.09.2025, 15:49
In der Kita „Kleine Freunde mittendrin“ in Nienburg sollen sich neun Vorfälle ereignet haben.
In der Kita „Kleine Freunde mittendrin“ in Nienburg sollen sich neun Vorfälle ereignet haben. Foto: Engelbert Pülicher

Nienburg/MZ. - Was ist wirklich passiert in den zurückliegenden Monaten in der Kita „Kleine Freunde mittendrin“ in Nienburg? Genau darauf sollten bei der Sondersitzung des Nienburger Stadtrates am Montagabend Antworten gegeben werden, nachdem seit August immer weitere Vorfälle im Zusammenhang mit Fehlverhalten gegenüber von Kindern bekanntgeworden waren.