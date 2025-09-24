Erstmals seit 2019 wird ein Kurs für Gästeführer an der Kreisvolkshochschule angeboten. Warum jetzt schon feststeht, dass einige auch für die Stadt tätig sein werden.

Bald Teil jeder Stadtführung: die Sixti-Ruine – erklärt von Merseburgs neuen Gästeführern.

Merseburg/MZ. - Als Botschafter der Stadt werden Gästeführer verstanden, die Besucher und Touristen durch die Gassen der Merseburger Innenstadt, vorbei an Kirche und Dom, führen und vielleicht den ein oder anderen Geheimtipp sowie die ein oder andere ungewöhnliche Geschichte erzählen. Aktuell lassen sich zehn Teilnehmer an der Kreisvolkshochschule zu Gästeführern ausbilden. Sieben von ihnen wollen im Anschluss Führungen für die Stadt geben.