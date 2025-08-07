Kreisoberligist Herrengosserstedt nutzt als einzige Mannschaft der Saale-Unstrut-Finne-Region die Chance, den Saisonauftakt vorzuziehen: am Freitagbend auf der Olaf-Wille-Sportstätte gegen den VfB Großgörschen.

Sie ist ein wahres Schmuckstück geworden: die Olaf-Wille-Sportstätte in Eckartsberga. Hier startet Kreisoberligist ESV Herrengosserstedt vorzeitig in die neue Saison.

Eckartsberga. - Eine Woche vor den ersten Pflichtspielen im Burgenland- beziehungsweise Kreisklassepokal und zwei Wochen vor dem ersten offiziellen Meisterschaftsspieltag steigen die Kreisoberliga-Kicker des ESV Herrengosserstedt bereits am Freitag, 8. August, in die Saison 2025/26 ein. Zu Gast ab 19 Uhr auf der Olaf-Wille-Sportstätte in Eckartsberga wird der VfB Großgörschen sein.