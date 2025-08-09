Von ersten Schulnoten bis zu Zuckertüteninhalten. Lesen Sie, was Prominente wie Alexander Vogt und Jan Riedel an ihrem ersten Schultag erlebten.

Wie sich Oberbürgermeister Vogt und andere Promis in Halle an ihre eigene Einschulung erinnern

Halle (Saale)/MZ - „Ich fiel aus der Reihe, hatte Klamotten aus dem Westen an. Am 1. September 1989 lag die Wende in der Luft. Auf der Bühne wurde Lambada getanzt.“ Als Jan Riedel 1989 im sächsischen Deutzen eingeschult wurde, lag schon der Hauch der Wende in der Luft. „Auf der Bühne wurde im Rahmenprogramm Lambada getanzt. Und ich fiel mit meinen Klamotten aus der Reihe, weil sie aus dem Westen waren.“