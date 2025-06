Sie ist ein wahres Schmuckstück geworden: die Olaf-Wille-Sportstätte in Eckartsberga. Hier will am Freitagabend auch Ex-Nationalspieler Bernd Schneider auflaufen.

Eckartsberga/hob/tok. - An diesem Wochenende findet auf der Olaf-Wille-Sportstätte Eckartsberga ein großes Jubiläumsfest statt. Gebührend gefeiert werden sollen auf der schmucken Anlage am Ortsausgang Richtung Buttstädt sowohl „115 Jahre Fußball in Eckartsberga“ als auch „100 Jahre Fußball in Herrengosserstedt“. Beide Orte liegen an derselben Straße; seit 2013 bündeln sie als Eckartsbergaer Sportverein (ESV) Herrengosserstedt ihre Kräfte.

Das dreitägige Event beginnt am Freitag um 17 Uhr mit einem Viererturnier der F-Junioren, an dem Eintracht Wickerstedt, Eintracht Lossa, Empor Buttstädt und der gastgebende ESV Herrengosserstedt teilnehmen. Ab 18.30 Uhr kommt es zum Highlight der Feierlichkeiten, wenn die „Alten Herren“ des ESV Herrengosserstedt auf Grasshoppers Jena 09 treffen. In den Reihen der Thüringer stehen mit Ex-Nationalspieler Bernd „Schnix“ Schneider und dem früheren HFC-Coach Torsten Ziegner zwei bekannte Kicker.

Bernd Schneider (l.) 2009 bei seiner Verabschiedung aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Michael Ballack. (Foto: Imago/Sven Simon)

Schneider, der für Carl Zeiss Jena, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen spielte, trug 81 Mal das Trikot mit dem Bundesadler. 2002 wurde er Vizeweltmeister, und bei der WM 2006 im eigenen Land führte der als „Weißer Brasilianer“ bekannt gewordene Jenaer die deutsche Nationalmannschaft im Eröffnungsspiel gegen Costa Rica als Kapitän für den verletzten Michael Ballack aufs Feld; am Ende des Turniers gab es Bronze.

Bernd Schneider: Einst für Carl Zeiss Jena, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen aktiv

Inzwischen hat der jetzt 51-Jährige seine Freude daran, bei den „Grashoppers“ mit dem 47-jährigen Ziegner dem runden Leder nachzujagen. Torsten Ziegner, in Neuhaus am Rennweg geboren, war ebenfalls in Jena aktiv und außerdem unter anderem für den FSV Zwickau, die Stuttgarter Kickers, Rot-Weiß Erfurt und die Zweite von Mainz 05. Seine bisherigen Trainerstationen sind Zwickau, Hallescher FC, Würzburger Kickers und MSV Duisburg. Nach der Partie mit Schneider, Ziegner & Co. legt DJ Schrammi ab 20 Uhr beim „Tanz in den Sommer“ auf.

Nachwuchs tritt bei Olaf-Wille-Gedächtnisturnieren an

Der Samstag gehört dann mit den Olaf-Wille-Gedächtnisturnieren komplett dem Nachwuchs. Ab 9 Uhr treffen die ESV-Bambini auf die Teams aus Zottelstedt, Pfiffelbach, Freyburg, Wickerstedt, Bad Bibra, Gleina und Rastenberg. Am Wettbewerb der E-Junioren nehmen ab 13 Uhr Kicker aus Kölleda, Gaberndorf/Niederzimmern und Buttstädt sowie die Herrengosserstedter teil.

Am Sonntag können ab 10 Uhr interessierte Mädchen und Jungen im Vorschulalter das DFB-Kinderbewegungsabzeichen ablegen. Und ab 12 Uhr haben alle Kinder ab sechs Jahre die Chance, das Paule-Schnupperabzeichen des DFB zu erwerben. Als Dribbelkünstler, Kurzpass-Ass oder Elferkönig kann man die notwendigen Punkte für das Abzeichen in Gold, Silber und Bronze sammeln. Die Original Lanitz-Hassel-Taler sorgen mit ihrer Blasmusik bereits ab 10 Uhr beim Frühschoppen für die passende Umrahmung. Wie der ESV Herrengosserstedt mitteilt, wird an allen drei Tagen für die Versorgung bestens gesorgt sein, und für die jüngsten Gäste stehen Hüpfburgen bereit.