Ärger um Projekt in der Seestraße Wirbel um Werbeanzeigen im Amtsblatt - Muldestausee streitet über nicht genehmigtes Seniorenheim
In Schlaitz sorgt derzeit ein Bauprojekt an der Seestraße für Verwirrung. Es wird beworben, obwohl es die Gemeinde ablehnt. Was die Hintergründe sind.
09.08.2025, 08:00
Schlaitz/MZ. - In Schlaitz sorgt derzeit ein Bauprojekt an der Seestraße für Verwirrung: Eine angebliche Seniorenwohnanlage wird öffentlich beworben – doch die Gemeinde hat dem Bau nie zugestimmt. Das stellt Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) in der aktuellen Ausgabe des Amtsblatts klar.