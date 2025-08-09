In Schlaitz sorgt derzeit ein Bauprojekt an der Seestraße für Verwirrung. Es wird beworben, obwohl es die Gemeinde ablehnt. Was die Hintergründe sind.

Wirbel um Werbeanzeigen im Amtsblatt - Muldestausee streitet über nicht genehmigtes Seniorenheim

In Schlaitz gibt es Diskussionen um eine Seniorenwohnanlage.

Schlaitz/MZ. - In Schlaitz sorgt derzeit ein Bauprojekt an der Seestraße für Verwirrung: Eine angebliche Seniorenwohnanlage wird öffentlich beworben – doch die Gemeinde hat dem Bau nie zugestimmt. Das stellt Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) in der aktuellen Ausgabe des Amtsblatts klar.