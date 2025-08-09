weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Ärger um Projekt in der Seestraße Wirbel um Werbeanzeigen im Amtsblatt - Muldestausee streitet über nicht genehmigtes Seniorenheim

In Schlaitz sorgt derzeit ein Bauprojekt an der Seestraße für Verwirrung. Es wird beworben, obwohl es die Gemeinde ablehnt. Was die Hintergründe sind.

Von Robert Martin 09.08.2025, 08:00
In Schlaitz gibt es Diskussionen um eine Seniorenwohnanlage.
In Schlaitz gibt es Diskussionen um eine Seniorenwohnanlage. Symbolfoto: Christoph Schmidt/dpa

Schlaitz/MZ. - In Schlaitz sorgt derzeit ein Bauprojekt an der Seestraße für Verwirrung: Eine angebliche Seniorenwohnanlage wird öffentlich beworben – doch die Gemeinde hat dem Bau nie zugestimmt. Das stellt Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) in der aktuellen Ausgabe des Amtsblatts klar.