Eine Frau ist am Freitag Opfer eines Taschendiebstahls mitten in der Bernburger Innenstadt geworden. Ordnungshüter geben Warnung heraus.

Bernburg/MZ. - Der Polizei in Bernburg ist am Freitagmittag eine Taschendiebin ins Netz gegangen. Wie es aus dem Revier hieß, wurde zunächst zur Mittagszeit der Diebstahl einer Handtasche im Drogeriemarkt Rossmann am Karlsplatz gemeldet. Die Geschädigte kaufte im Laden ein und während sie ihre Einkäufe in der Einkaufstasche verstaute, wandte sie sich von ihrem Einkaufswagen ab, in dem sie ihre Handtasche verstaut hatte. Der zunächst unbekannte Täter nutzte den Umstand, um die Tasche zu greifen. Sie enthielt neben persönlichen Dokumenten auch diverse Bankkarten sowie Bargeld. Die Polizeibeamten konnten im Rahmen der Sofortmaßnahmen das Videomaterial der Filiale sichten und so eine weibliche Täterin ermitteln.

Nach der Anzeigenaufnahme entdeckten die Beamten eine Frau ganz in der Nähe, die der Täterin vom Videomaterial ähnelte. Als die Frau die Polizei erblickte, wollte sie flüchten. Doch das gelang nicht. Stattdessen sprachen die eingesetzten Beamten sie an, sie gestand letztendlich die Tat. Die Beamten konnten die Handtasche schließlich in einer Toilettenkabine sicherstellen, in der die Täterin sich kurz zuvor aufgehalten hatte.

Schlussendlich konnte die Handtasche an die Besitzerin zurückgegeben werden und die polizeilichen Maßnahmen konnten beendet werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Handtaschen oder sonstige Wertgegenstände nicht im oder am Einkaufswagen transportiert werden sollten. „Diese Gegenstände gehören immer an die Person und sollten gerade im Gedränge nicht aus den Augen gelassen werden. Die Öffnung der Handtaschen sollte dabei stets zum Körper zeigen und natürlich verschlossen sein“, rät die Polizei. Wohnungs- oder Hausschlüssel sollten nicht unbedingt zusammen mit den Personaldokumenten transportiert werden, dass könnte den Dieb dazu ermuntern, nach dem Diebstahl der Handtasche auch die Wohnanschrift aufzusuchen und dort einen weiteren Diebstahl zu begehen.