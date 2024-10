Bernburg/MZ. - Nur wenige offene Wünsche hatten die Besucher des 13. Kulturmarktes für Bernburg an die Pinnwand gedrückt: bessere Busverbindungen, das Schloss soll so bleiben wie es ist, Bernburg soll so bleiben wie es ist! Und zur ganz offensichtlich lebenswerten Stadt gehört seit vielen Jahren auch der Kulturmarkt, der am Wochenende auf dem Markt in der Talstadt gefeiert wurde. „Es soll ein Bindeglied zwischen Studenten und den Bernburger sein“, sagte Erich Buhmann, der dieses zweitägige Fest gemeinsam mit dem Organisationsteam auf die Beine gestellt hatte. Beim Blick in die Menge am Samstagnachmittag war er sehr zufrieden.

