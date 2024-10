Mehr als 30 Jahre stand das markante Gebäude direkt an der Fußgängerbrücke in Bernburgs Talstadt leer. Das hat der neue Besitzer nun damit vor.

Neues Kapitel für den Markt 1 in der Bernburger Talstadt - das hat neuer Eigentümer vor

Wolfgang Franz hat das Haus Markt 1 in Bernburg gekauft und lässt es sanieren.

Bernburg/MZ. - Könnten diese Wände sprechen, würden sie wohl Romane erzählen können. Von den Kunden, die hier einst für Geflügel anstanden oder für eine neue Uhr. In den zurückliegenden 30 Jahren war es allerdings ruhig um das Haus Markt 1, geworden, das sich direkt an Bernburgs Fußgängerbrücke befindet. Passanten konnten zusehen, wie die Risse in der Fassade immer größer wurden. Doch das hat nun ein Ende. Denn für das markante Gebäude ist ein neues Kapitel aufgeschlagen worden.