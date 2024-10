Wurfspezialist Reinhard Gehlhaar aus Nachterstedt konnte in der vergangenen Freiluftsaison in seiner Altersklasse viele Medaillen und persönliche Bestleistungen erzielen. Nun kehrt er zu Lok Aschersleben zurück.

Aschersleben/Nachterstedt/MZ - Mit dem Ende der Freiluftsaison wird das Training keineswegs schleifen gelassen. Weiterhin stehen bei Leichtathlet Reinhard Gehlhaar mehrere sportliche Einheiten wöchentlich an. Der 67-Jährige hat bereits die nächsten Wettkämpfe am Anfang des nächsten Jahres im Blick. Was ihn immer wieder antreibt, sei „in erster Linie der Spaß.“ Nach einer kleinen Pause fügt er hinzu: „Und mein verfluchter Ehrgeiz.“ Dieser spornt den Nachterstedter immer wieder zu Bestleistungen an.