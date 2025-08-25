Die A9 musste am Montagmorgen kurzzeitig voll gesperrt werden. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Lkw.

Dessau. - Am Montagmorgen ist es nach Polizeiangaben auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Dessau-Ost in Fahrtrichtung Berlin zu einem Unfall gekommen.

Ein 51-Jähriger habe auf der linken Spur die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei daraufhin mit einem Lkw kollidiert. Das Auto geriet ins Schleudern und kam auf der linken Spur zum Stehen, so die Polizei. Der Fahrer und der Insasse des Autos seien dabei leicht verletzt worden.

Das Auto habe abgeschleppt werden müssen. Dadurch kam es auf der A9 gegen 5.27 zu einer Vollsperrung, wie die Polizei meldet. Gegen 6.13 Uhr sei die rechte Spur wieder freigegeben worden.