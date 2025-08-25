Förderung durch Kinderlandschaft Pilotprojekt für Schulanfänger aus Dessau-Roßlau: Wie Schulfrust gar nicht erst entstehen soll

Der Verein Kinderlandschaft aus Halle hat ein Projekt der Visionen leben gGmbH aus Dessau-Roßlau großzügig gefördert. Das will die Startchancen junger Schüler verbessern. Worum es geht und wo das Projekt seine Feuertaufe bestanden hat.