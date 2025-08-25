Förderung durch Kinderlandschaft Pilotprojekt für Schulanfänger aus Dessau-Roßlau: Wie Schulfrust gar nicht erst entstehen soll
Der Verein Kinderlandschaft aus Halle hat ein Projekt der Visionen leben gGmbH aus Dessau-Roßlau großzügig gefördert. Das will die Startchancen junger Schüler verbessern. Worum es geht und wo das Projekt seine Feuertaufe bestanden hat.
25.08.2025, 09:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Manchmal spielt der Zufall eine Rolle, stellen Markus Hein vom Verein Kinderlandschaft aus Halle und Daniel Kemp von der Visionen leben gGmbH fest, die in Roßlau ihren Sitz hat.