  Förderung durch Kinderlandschaft: Pilotprojekt für Schulanfänger aus Dessau-Roßlau: Wie Schulfrust gar nicht erst entstehen soll

Der Verein Kinderlandschaft aus Halle hat ein Projekt der Visionen leben gGmbH aus Dessau-Roßlau großzügig gefördert. Das will die Startchancen junger Schüler verbessern. Worum es geht und wo das Projekt seine Feuertaufe bestanden hat.

Von Heidi Thiemann 25.08.2025, 09:00
Marcus Hein vom Verein Kinderlandschaft aus Halle (l.) übergibt an Daniel Kemp von „Visionen leben “einen Spendenscheck über 10.000 Euro. Damit wurde ein Schulprojekt an der Grundschule in Coswig gefördert.
Marcus Hein vom Verein Kinderlandschaft aus Halle (l.) übergibt an Daniel Kemp von „Visionen leben “einen Spendenscheck über 10.000 Euro. Damit wurde ein Schulprojekt an der Grundschule in Coswig gefördert. Foto: H. Thiemann

Dessau-Rosslau/MZ. - Manchmal spielt der Zufall eine Rolle, stellen Markus Hein vom Verein Kinderlandschaft aus Halle und Daniel Kemp von der Visionen leben gGmbH fest, die in Roßlau ihren Sitz hat.