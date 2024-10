Könneraner auf Zeitreise - so verliefen letzten Kriegstage 1945 in der Kleinstadt

Könnern/MZ. - Die Stehlampe ist angeknipst, der alte Holztisch steht zur Ablage für ein Glas Wasser und für das Heft bereit. Auf das, was Sabine Reidemeister zusammengeheftet in A4-Format am Freitagabend auf der Bühne des Kulturhauses in den Händen hält, sind knapp 100 Könneraner gespannt gewesen. Und sie sind nicht enttäuscht worden, war das einhellige Fazit nach der 90-minütigen Lesung, die vom Heimatverein Könnern veranstaltet wurde. Denn die Referentin ging mit ihnen auf Zeitreise ins Jahr 1945. Sie erzählte detailgetreu von den Ereignissen, die sich in den letzten Kriegstagen und danach in Könnern abgespielt haben.