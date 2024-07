In Ilberstedt landen 13 Schornsteinfeger auf verschiedenen Wegen endlich im Beruf, das Prinzeßchen in Barby darf sich auf eine Komödie mit Wiener Schmäh freuen, Alsleben feiert sein Hafenfest: Im Ticker von Montag, 29. Juli 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 26. Juli 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 29. Juli 2024.

Das ist neu am Montag:

7.46 Uhr: 38 Sitze werden im Stadtrat Schönebeck in dieser Legislaturperiode besetzt.

Doch wie alt sind die neuen Stadträte und wer stellt die jüngsten und ältesten Vertreter? Hat sich der Stadtrat vielleicht verjüngt? Die Antwort lesen Sie hier.

Ilberstedter Heimatfest trotzt dem Regen

7.14 Uhr: Wegen des Regens stand die Badewannen-Parade auf der Wipper bei der 41. Auflage des Ilberstedter Heimatfestes auf der Kippe.

Ilberstedts Bürgermeister Lothar Jänsch bei seiner rasanten Fahrt mit der Badewanne auf der reißenden Wipper. (Foto: Lothar Semlin)

Worüber sich die Besucher trotz des Wetters gefreut haben, erfahren Sie hier.

Sause im Staßfurter Strandsolbad verschoben

6.49 Uhr: Die für vergangenen Samstag von 10 bis 18 Uhr geplante und angekündigte Sause im Staßfurter Strandbadsolbad ist kurzfristig verschoben worden.

Wohl wegen des Wetters war eine Ausrichtung der Veranstaltung den Verantwortlichen ein zu großes Risiko. Ein neuer Termin stehe zwar noch nicht fest, dürfte aber bald bekannt gegeben werden, heißt es.

Eine Komödie entsteht

6.24 Uhr: Das Ensemble am Prinzeßchen inszeniert in diesem Sommer die Komödie „Boeing, Boeing". Auch eine Wienerin gehört zum Ensemble der Komödie am Prinzeßchen, das seit wenigen Tagen die Kulturhalle der Barbyer Heimatfreunde in Besitz genommen hat.

Regisseur Stephan Wapenhans (sitzend in der Mitte) gewährt seinen Darstellern – von links Katrin Fuchs, Heike Schmandt, Benedict Döring und Michael Fernbach via Laptop einen Blick auf das entstehende Bühnenbild für die Barbyer Produktion von „Boeing, Boeing“. (Foto: Frank Sieweck)

Was das Publikum erwartet und wann die Premiere gefeiert wird, verraten wir Ihnen hier.

Hafenfest in Alsleben

6.12 Uhr: Der Wassersportclub Alsleben hatte am Samstag zum Hafenfest eingeladen. „Ich glaube, das ist auch wichtig für den Zusammenhalt in der Stadt“, sagte Thomas Jaeckel, der Vorsitzende des Wassersportclubs (WSC)

Mitglieder der Jugendfeuerwehr Alsleben demonstrierten das Ausbringen einer Ölsperre. (Foto: Thomas Weißenborn)

Was die Zuschauer alles erleben konnten und weshalb die MS „Händel“ überraschend auftauchte, lesen Sie hier.

Auch auf Umwegen zum Schornsteinfeger

5.56 Uhr: 13 junge Schornsteinfeger haben in Ilberstedt ihren Gesellenbrief erhalten. Ihre dreijährige Ausbildung ist damit abgeschlossen.

Zehn junge Männer und drei Frauen haben in Ilberstedt, dem Sitz der Schornsteifegerinnung Sachsen-Anhalt, ihre Gesellenbriefe erhalten. (Foto: Thomas Weißenborn)

Wie Torsten Henneberg: Der 37-Jährige, der aus Eisleben stammt, hat in den vergangenen drei Jahren bei der Firma Nauendorf in Nienburg das Schornsteinfegerhandwerk erlernt.