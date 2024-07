Warum der 26 Meter hohe Turm am Marsfeld am Ascherslebener Promenadenring eingerüstet ist und wie lange die Arbeiten andauern sollen.

Eingerüstet: Weil sich Putz löst, sind Sanierungsmaßnahmen am Turm am Marsfeld notwendig. Noch bis Mitte August sollen die Arbeiten laut Information der Stadtverwaltung andauern.

Aschersleben/MZ - Aufmerksame Ascherslebener haben es bestimmt schon gesehen: Der Turm am Marsfeld ist eingerüstet. Was ist da los? Die MZ hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt. „Im Rahmen der Gefahrenabwehr werden aktuell die losen Putzschollen am Turm am Marsfeld entfernt“, klärt Maximilian Schuck vom Marketing der Stadtverwaltung Aschersleben auf.