Wer in der Stadt mit dem Fahrrad unterwegs ist, kennt noch ganz andere Probleme, als die Steigungen. Leser fragen deshalb, was das Verkehrsentwicklungskonzept dazu sagt.

Zukunft für Radfahrer in Zeitz: Was wäre denn möglich und nötig, um Radfahren sicherer zu machen?

Verkehrsentwicklung in Zeitz

Die Ladestation in der Zeitzer Innenstadt funktioniert, wie Andreas Exler vor genau einem Jahr testete.

Zeitz/MZ. - Alle reden darüber, wo und wie Autos am besten hinsollen. Isolde Wagner kann das nicht nachvollziehen. „Wir sollen, und ich hoffe, wir wollen auch, doch weg vom ständigen Autoverkehr. Ich plädiere dafür, in Zeitz, Osterfeld, Droyßig und auch in der Verbindung zwischen den Orten, eine Debatte für mehr Raum für Radfahrer anzuschieben.“