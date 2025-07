Ein Sonnenblumenfeld im Harz wird zur Schreckenszone: Das beliebte Labyrinth zwischen Quedlinburg und Westerhausen verwandelt sich im August für eine Nacht in einen Horror-Irrgarten. Nichts für schwache Nerven.

Westerhausen/MZ. - Beetlejuice ist dabei, ebenfalls zwei Totengräber mit Sarg, der Sensenmann, eine Figur mit laufender Kettensäge und viele Gruselgestalten mehr. Auch in diesem Jahr verwandelt sich das Sonnenblumen-Labyrinth bei Westerhausen an einem Abend in einen Horror-Irrgarten.