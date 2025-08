Peter Poppe ist Ranger im Biosphärenreservat Mittelelbe und sucht die Ufer auf illegale Aktivitäten ab. Wie seine Arbeit aussieht und was sie so wichtig macht.

Dessau-Rosslau/MZ. - Ein kühler Wind weht über die Elbe am Donnerstagmorgen. Langsam tuckert das Boot der Wasserschutzpolizei aus dem Bootsschuppen. An Board: Ranger Peter Poppe vom Biosphärenreservat Mittelelbe. Es ist ist ein besonderer Tag für ihn, denn es ist Welt-Ranger-Tag. Für Poppe ist dieser Tag ein Zeichen der Anerkennung: „Der Tag bedeutet für mich eine Ehrung unserer Arbeit“, sagt Poppe. „Es wird deutlich, was wir für die Natur tun.“ Gleichzeitig sei es eine Würdigung für alle Kollegen weltweit – etwa für jene, die in Afrika Nashörner schützen. Auch an diejenigen, die bei der Ausübung ihres Berufs gestorben seien, müsse man denken.