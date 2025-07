Buntes Werbebanner an bunter Villa: Nach ihrer vorjährigen Babypause hat Villa-Vollmann-Eigentümerin Anne Martin für den Rest des Jahres 2025 ein prallvolles Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Los geht es am übernächsten Sonnabend, dem 9. August, mit einem Konzert der Rio-Reiser-Tribute-Band „Junimond“ in Lossa.

(Foto: Andreas Löffler)