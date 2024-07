Ilberstedt/MZ. - Es scheint nie zu spät zu sein, den passenden Beruf für sich zu finden. Das trifft zumindest auf Torsten Henneberg zu. Der 37-Jährige, der aus Eisleben stammt, hat in den vergangenen drei Jahren bei der Firma Nauendorf in Nienburg das Schornsteinfegerhandwerk erlernt. Am vergangenen Freitag hat er im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Schornsteinfegerinnung von Sachsen-Anhalt, in Ilberstedt, seinen Gesellenbrief sowie den typischen Zylinder erhalten.

