Tim Hohlbein ist neuer Ortsbürgermeister von Latdorf. Weshalb sich der 37-Jährige in der Kommunalpolitik engagiert und was er vorhat.

Latdorf/MZ. - Von Hause aus ist er Thüringer. Doch in den vergangenen fast 15 Jahren ist Tim Hohlbein in Sachsen-Anhalt und speziell in Latdorf heimisch geworden. Der Liebe wegen ist er hergezogen, hat eine Familie gegründet, ein Haus gebaut und ist inzwischen jemand, der etwas im Dorf bewegen will.