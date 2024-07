Evangelische Kirchen in Aschersleben öffnen sich täglich ihren Besuchern

Ein Schild an der Ascherslebener Margarethenkirche zeigt: Hier sind Besucher willkommen.

Aschersleben/MZ - Ein Schild baumelt an der Türklinke. Auf ihm steht „Herzlich Willkommen“. Und so sollen sich die Leute auch fühlen, die die Margarethenkirche in Aschersleben betreten: Willkommen. Dem Ziel, Gotteshäuser im Kirchenkreis täglich zu öffnen und damit zugänglich zu machen, ist man damit einen Schritt näher gekommen. Denn für die Margarethenkirche haben sich Ehrenamtliche gefunden, die morgens aufschließen und abends wieder abschließen sowie auch zwischendurch mal nach dem Rechten schauen.