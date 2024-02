Eine bunte Demo in Bernburg, Ärger bei der Feuerwehr in Bad Salzelmen und eine Tragödie auf der A 36 bei Aschersleben: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 19. Februar 2024:

Das ist neu am Montag:

6.40 Uhr: Ein Prozess nach einer Diebestour durch einen Supermarkt in Bernburg muss anderswo noch mal aufgerollt werden. Nicht zum ersten Mal wurden dem schwer drogenabhängigen Bernburger zwei Straftaten vorgeworfen, bei denen es sich um Beschaffungskriminalität handelt.

Nach der illegalen Einkaufstour hat der Amtsrichter das Verfahren jetzt ans Landgericht verwiesen.

Was genau dahintersteckt, lesen Sie hier.

Bunte Demo auf dem Karlsplatz

6.22 Uhr: Auf dem Karlsplatz in Bernburg fand am Sonntag eine Demonstration gegen Rechtsextremismus statt. Ein Bernburger Bündnis für Demokratie und Toleranz hatte zu der Kundgebung auf aufgerufen.

Während der Kundgebung „Bernburg bleibt bunt“ auf dem Karlsplatz in Bernburg ergriff auch Pfarrer Johannes Lewek das Wort. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie viele Teilnehmer kamen, was die Redner forderten und wie die AfD schon die Ankündigung der Kundgebung kritisiert hat, lesen Sie hier.

Wer leitet die Feuerwehr in Bad Salzelmen?

6.03 Uhr: Die Unzufriedenheit unter den Mitgliedern der Feuerwehr in Bad Salzelmen macht sich immer mehr bemerkbar. Inzwischen auch an der Spitze: Es will niemand mehr die Wehr leiten.

Kein Mitglied der Feuerwehr in Bad Salzelmen will die Position des Wehrleiters übernehmen. Die Unzufriedenheit wegen den Querelen rund um den Gerätehausneubau ist groß. (Foto: Stadt Schönebeck)

Außerdem verlassen Mitglieder die aktive Einsatzabteilung. Hintergrund ist der Ärger um den Gerätehausneubau am Schwarzen Weg. Dabei gibt es doch auch positive Entwicklungen.

Eine Tragödie auf der A 36 bei Aschersleben

5.48 Uhr: Es ist die Geschichte, die Aschersleben am Wochenende in Atem hielt: Ein schwerer Unfall auf der A36 bei Hoym kostet am Freitagabend einen Jugendlichen das Leben.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hoym sind als Amtshilfe für die Polizei angefordert worden. (Foto: FFW Hoym)

Die Straße bleibt stundenlang gesperrt, das Basketball-Regionalliga-Spiel der Aschersleben Tigers muss ausfallen, weil ihr Gegner im Stau dahinter steht. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei ermittelt zur Unfallursache. Und die Geschichte vom Freitag, Samstag und Sonntag beschäftigt den Salzlandkreis auch noch am Montag ...