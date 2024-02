Aschersleben/MZ - Der Salzlandkreis hat am Sonnabend den Kulturpreis vergeben. Einen der beiden Preise konnte Heidemarie Wagner aus Freckleben entgegennehmen. Ortsbürgermeister Frank Hänsgen hatte sie als Preisträgerin vorgeschlagen. Heidemarie Wagner hat sich 50 Jahre lang uneigennützig für die ältere Generation ihres Ortes eingesetzt.

Engagement im Frecklebener Seniorenclub

„Heidi“, wie sie in Freckleben weithin bekannt ist, war Kopf, Herz und Hand im Seniorenclub. Fünf Jahrzehnte lang hat sie Seniorentreffen organisiert, geplant und durchgeführt. Der letzte Freitag im Monat war und ist ein prägender, fester Termin im Kulturkalender des Wipper-Ortes. Die Damen des Senioren-Clubs ermöglichen nicht nur Kaffee, Kuchen und eine Mahlzeit zum Abend in Gemeinschaft, sondern auch Vorträge und Kulturdarbietungen.

Als Höhepunkte im Jahr gelten die Faschingsfeier, das Heimat- und Schützenfest und im Winter die Weihnachtsfeier. Zur Weihnachtsfeier 2022 hatte Heidi Wagner ihren Rückzug mit den Worten angekündigt: „Ich werde ab jetzt die Seite des Tisches wechseln und die Annehmlichkeiten der Veranstaltungen genießen.“

Weitere Preisträger aus Zens

Ort der Preisverleihung war das nach umfangreicher Sanierung wiedereröffnete Salzlandmuseum in Schönebeck. Frecklebens Ortsbürgermeister dankte dort auch persönlich für das jahrzehntelange Engagement von Heidi Wagner.

Zweiter Preisträger sind Bärbel und Michael Feldbach in Zens, kleinster Ort der Gemeinde Bördeland. Der große Garten der Feldbachs war 25 Jahre lang erfüllt von Musik, das Haus offen für Kunst und Künstler. Sie öffneten ihren Privatgarten für zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen, anfangs mit etwa 50 Kulturenthusiasten. In den Folgejahren etablierten sich Jazz und Dixieland als spezielles Musikthema unter freiem Himmel in Zens in Feldbachs Garten, 24 Jahre lang mit zuletzt über 400 Besuchern bei jeder Veranstaltung.

Preis wird seit 2013 vergeben

Seit 2013 würdigt der Salzlandkreis jährlich herausragende Leistungen von Menschen, die hier wohnen und wirken und sich in kultureller und künstlerischer Hinsicht um Literatur, Musik, die Brauchtums- und Heimatpflege sowie für Nachwuchsförderung, Theater, bildende und darstellende Kunst verdient gemacht haben.

Für den Kulturpreis 2024 können jetzt wieder neue Vorschläge eingereicht werden. Die Frist endet am 30. April.