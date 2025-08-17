weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Bitterfelder Biker-Ausfahrt findet tragisches Ende - Schock nach tödlichem Unfall

Nach Gottesdienst am Bitterfelder Bogen Biker-Ausfahrt findet ein tragisches Ende - Schock nach tödlichem Unfall sitzt tief

Der Biker-Gottesdienst am Bitterfelder Bogen mit anschließender Ausfahrt ist am Sonntag von einem tragischen Unfall überschattet worden. Ein Quadfahrer verunglückte tödlich, eine Frau wurde schwer verletzt. Was bislang bekannt ist.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 18.08.2025, 07:10
Nach der Ankunft in Sandersdorf wurde gemeinsam getrauert. Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk, bei der Bikerausfahrt selbst dabei, veröffentlichte dieses Foto auf seinem Facebook-Account. (Foto: Schenk)

Bitterfeld/MZ. - Der Bikergottesdienst am Bitterfelder Bogen mit anschließender Ausfahrt ist am Sonntag von einem tragischen Unfall überschattet worden.