Nach Gottesdienst am Bitterfelder Bogen Biker-Ausfahrt findet ein tragisches Ende - Schock nach tödlichem Unfall sitzt tief

Der Biker-Gottesdienst am Bitterfelder Bogen mit anschließender Ausfahrt ist am Sonntag von einem tragischen Unfall überschattet worden. Ein Quadfahrer verunglückte tödlich, eine Frau wurde schwer verletzt. Was bislang bekannt ist.