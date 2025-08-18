Der Juli bringt dem Landkreis mehr Feuchtigkeit als gewöhnlich. 18 Tage mit messbarem Niederschlag sind registriert worden. Zu erwarten gewesen wären zwölf bis 14 Tage. Was Hobby-Meteorologen sonst noch herausgefunden haben.

Wittenberg/MZ. - Der Juli 2025 brachte zum Monatsbeginn große Hitze, wenn auch keinen „Höllensommer“. Der 2. Juli kam mit 37 bis 38 Grad über den Landkreis, dann ging der Monat sehr moderat weiter. Der Temperaturüberschuss belief sich auf 1,6 Grad, für den Folgezeitraum entsprach das Monatsmittel exakt dem langjährigen Mittel von 19,0 Grad in Sachsen-Anhalt. Problematisch nicht erst seit Monatsbeginn war der Stand der Bodenfeuchte deutschlandweit.