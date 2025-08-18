Die Wittenberger Erlebnisnacht wartet einmal mehr mit großer Vielfalt auf: mit Musik, mit Kleinkunst oder Ausstellungen. Was dem Publikum diesmal geboten worden ist.

Lichterglanz, Livemusik und Zauberei: Die Erlebnisnacht in Wittenberg lockt wieder Tausende Besucher an.

Wittenberg/MZ. - Am Samstag war es wieder soweit: Lichterglanz, Weltenwanderer und der fabelhafte Feuervogel als Symbol der Erlebnisnacht garnierten das bunte Treiben in der Stadt, das die Schaulustigen von einer Livemusik zur nächsten über Ausstellungen und Kleinkunstdarbietungen dieses Abends brachte: von Akrobatik über Fadenpuppenspiel und Jonglage bis hin zu Zauberei.