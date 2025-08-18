Das Mitteldeutsche Netzwerk für Gesundheit hat auf den Sportplatz von Rot-Weiß Weißenfels eingeladen. Wer dabei war und welches Projekt damit unterstützt wird.

Fußball für guten Zweck: Was Benefizspiel in Weißenfels gebracht hat

Die beiden Mannschaften vor Beginn des Spiels auf dem Platz von Rot-Weiß Weißenfels.

Weißenfels/MZ. - Am Ende steht ein Rekord: Das Benefiz-Fußballspiel des Mitteldeutschen Netzwerks für Gesundheit hat am vergangenen Freitagabend eine Spendensumme in der Gesamthöhe von 10.019 Euro eingebracht. „Das ist die höchste Summe, die wir seit dem ersten Benefizspiel im Jahr 2013 erreichen konnten“, kann der Vereinsvorsitzende Michael Schwarze stolz berichten. Mit dem Geld könne nun das Gesundheits- und Bildungsprojekt „Apfel-Latein“ ein weiteres Jahr lang an mindestens zwölf Grundschulen im Burgenlandkreis und in Halle fortgeführt werden.