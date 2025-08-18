Erste Gespräche wurden schon geführt Grüner Ring Leipzig wirbt um Beitritt von Kommunen aus dem Saalekreis

Bisher sind nur Kommunen aus Sachsen Mitglieder im Grünen Ring Leipzig – ein interkommunales Bündnis, dessen Anliegen die bessere Vernetzung des Naherholungsangebots im Großraum Leipzig ist. Nun haben vier Kommunen aus dem Saalekreis, der Kreis selbst und offenbar auch Halle das Angebot, beizutreten. Leuna und Bad Dürrenberg zeigen sich interessiert.