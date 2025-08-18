Erste Gespräche wurden schon geführt Grüner Ring Leipzig wirbt um Beitritt von Kommunen aus dem Saalekreis
Bisher sind nur Kommunen aus Sachsen Mitglieder im Grünen Ring Leipzig – ein interkommunales Bündnis, dessen Anliegen die bessere Vernetzung des Naherholungsangebots im Großraum Leipzig ist. Nun haben vier Kommunen aus dem Saalekreis, der Kreis selbst und offenbar auch Halle das Angebot, beizutreten. Leuna und Bad Dürrenberg zeigen sich interessiert.
Bad Dürrenberg/Leuna/MZ. - Vielen ist der Grüne Ring Leipzig vor allem als naturnaher Radweg im Umland der Messestadt ein Begriff, doch die Zusammenarbeit der Mitgliedskommunen geht übers Radfahren hinaus: weitere Naherholungsorte schaffen, Landschaftspflege betreiben, und für all diese interkommunalen Anliegen mit geballter Kraft Fördermittel einwerben und gemeinsam davon profitieren.