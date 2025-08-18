weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Erste Gespräche wurden schon geführt: Grüner Ring Leipzig wirbt um Beitritt von Kommunen aus dem Saalekreis

Bisher sind nur Kommunen aus Sachsen Mitglieder im Grünen Ring Leipzig – ein interkommunales Bündnis, dessen Anliegen die bessere Vernetzung des Naherholungsangebots im Großraum Leipzig ist. Nun haben vier Kommunen aus dem Saalekreis, der Kreis selbst und offenbar auch Halle das Angebot, beizutreten. Leuna und Bad Dürrenberg zeigen sich interessiert.

Von Luise Mosig 18.08.2025, 09:00
Zentrales Anliegen des Grünen Rings Leipzig ist die Vernetzung des weiteren Leipziger Umlands durch Rad- und Wanderwege. Geplant wird derzeit etwa ein Radweg entlang des Saale-Elster-Kanals vom Lindenauer Hafen bis zur Saale, vorbei unter anderem an der Schleusenruine Wüsteneutzsch.
Bad Dürrenberg/Leuna/MZ. - Vielen ist der Grüne Ring Leipzig vor allem als naturnaher Radweg im Umland der Messestadt ein Begriff, doch die Zusammenarbeit der Mitgliedskommunen geht übers Radfahren hinaus: weitere Naherholungsorte schaffen, Landschaftspflege betreiben, und für all diese interkommunalen Anliegen mit geballter Kraft Fördermittel einwerben und gemeinsam davon profitieren.