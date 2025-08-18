Von den ersten Fahrstunden bis zur bestanden Prüfung – welche Kosten auf Fahrschüler in Wittenberg zukommen und wie lange man bis zum Führerschein braucht.

Wittenberg/MZ. - Für viele ist der Führerschein der Schlüssel zu mehr Freiheit und Flexibilität – ob für den Weg zur Arbeit, den Familienalltag oder spontane Ausflüge. Gleichzeitig gilt die Ausbildung als kostspielig und die Preise variieren von Stadt zu Stadt. Doch was kostet das Ganze in Wittenberg aktuell? Stellvertretend für alle Anbieter hat die MZ bei drei Fahrschulen nachgefragt, welche Preise derzeit verlangt werden, welche Zusatzkosten anfallen und wie lange die Ausbildung durchschnittlich dauert.