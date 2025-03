Straßenverkehr in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - So schnell sieht der Mann seinen Führerschein nicht wieder. Eine Geldstrafe muss er jetzt ebenfalls begleichen. Ein knapp 30 Jahre alter Wittenberger ist am vergangenen Donnerstag am Amtsgericht verurteilt worden wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein.