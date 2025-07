Rätselraten in Zeitz hat ein Ende Leser wissen: Das Becken am Bären gab es wirklich - Wo am Altmarkt in Zeitz tatsächlich ein Fischladen war

Erinnerungen an ein Fischgeschäft am Altmarkt in Zeitz teilten bereits mehrere Leser. Nun gibt es dank eines Zeitzers, der sich genau erinnern kann, Gewissheit. Was es damit auf sich hat.