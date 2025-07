Beim Einbruch in eine Gartenlaube in Weißenfels im Burgenlandkreis haben unbekannte Täter Werkzeuge und Kleidungsstücke entwendet. Welche Gartenanlage betroffen ist.

In eine Gartenlaube in Weißenfels ist eingebrochen worden (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in die Gartenlaube eines 71-Jährigen in der Gartenanlage „Güldene Hufe“ in Weißenfels eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie mehrere Werkzeuge sowie Kleidungsstücke, geht aus dem Polizeibericht hervor. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 400 Euro geschätzt.