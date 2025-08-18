Die Bauarbeiten an den Gleisanlagen des Thalenser Bahnhofs sind abgeschlossen. Das feierten Harzer und Gäste mit einem Familienfest. Warum die Modernisierung so wichtig war.

Was ohne die Modernisierung der Gleise in Thale gedroht hätte (mit Bildergalerie zum Bahnhofsfest)

„Das ist Handarbeit, da redet dir kein Computer rein“: Michael Brandes von Verkehrs-Industrie-Systeme (VIS) auf dem Fahrerstand von „Dirk“, einer Lok von 1976.

Thale/MZ. - Es muss so etwa 15 Jahre zurückliegen: Eine Zählung hatte ergeben, dass täglich nur rund 350 Zugfahrgäste den Thalenser Bahnhof nutzten. Mittlerweile seien es „1.000 Ein- und Aussteiger jeden Tag – das ist eine Hausnummer!“, sagte Andy Neuschulz, Geschäftsbereichsleiter bei der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa). Wegen der Entwicklung der Stadt als überregionaler Tourismus-Hotspot „gehen wir davon aus, dass die Zahlen weiter steigen werden.“