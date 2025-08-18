In Wittenberg prüfen ADFC und Stadt kritische Radwege. Wo der Verein einen Unfallschwerpunkt sieht und welche Verbesserungen die Stadt plant.

Radwege-Check in Wittenberg: Wo es für Radfahrer gefährlich ist

Bürger, ADFC und Vertreter der Stadt Wittenberg starten ihren Radwege-Check an der Juristenstraße.

Wittenberg/MZ - „Vor zwei Jahren kannte ich zwei tödlich verunglückte Radfahrer. Tote oder Verletzte sind immer ein tiefer Einschnitt für Angehörige, für Kolleginnen und Kollegen, für das gesamte Umfeld.“ Mit diesen eindringlichen Worten eröffnet Michael Herzog, Co-Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) am Freitag den diesjährigen Radwege-Check in Wittenberg. Das Ziel ist klar: keine getöteten oder verletzten Radfahrer. Im besten Fall auch keine Unfälle zwischen allen Verkehrsteilnehmenden.