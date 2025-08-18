Festumzug, Party, Lasershow: Wie in Aken drei Tage lang das Stadtfest gefeiert wurde

Die Band „Tänzchentee“ feierte am Samstagabend ab 20 Uhr eine Party mit vielen hundert Gästen.

Mit dem Festumzug der Vereine, einem Konzert einer „Modern Talking“-Coverband und einer Lasershow ist am Sonntag das Stadtfest in Aken zu Ende gegangen. Es bot ein dreitägiges Programm für alle Altersgruppen, was außergewöhnlich ist für eine Kleinstadt:

Die Schaukel war ein Anziehungspunkt, „ohne Überschlag“, 2024 soll Fahrgästen übel geworden sein. (Foto: Ute Nicklisch)

Auf der Bühne am Markt wurde es von Vereinen gestaltet und von Chris Schönburg moderiert. Im Hof der Grundschule gab es Hüpfburgen und Wettbewerbe für Kinder, während Teenager sich am Autoscooter oder der spektakulären Schaukel trafen, auch wenn der „Streetfighter“ in diesem Jahr keine Überschläge gemacht hat.

David Wernecke aus Drosa gewann das Ringreiten auf der Elbwiese vor Lotte Tröschel und Doreen Schmechel. 43 Reiterinnen und Reiter waren angetreten. (Foto: Ute Nicklisch)

Auf der Elbwiese nahe der Fähre fanden am Samstag zwei Wettbewerbe im Ringreiten statt: für Erwachsene, veranstaltet vom Reit- und Fahrverein Susigke, sowie für Kinder, veranstaltet von Wendts Ranch. Die Plätze eins bis drei unter den 20 Kindern erkämpften sich Lucy Pungert, Emily Wartemann und Greta Haarstrick, berichtete Annett Wendt.

Nahe dem Parkplatz an der Elbstraße konnten Kinder und Erwachsene um Ringe beim Schießen mit Luftgewehren wetteifern, veranstaltet von der Schützengilde Aken 1841, während Mitglieder des Modellsportclubs Delphin aus Aken den Besuchern Fahrzeuge im Maßstab 1:14 und 1:10 vorführten.

Thomas Werchosch (l.) und seiner Kameraden vom Modelsportclub Delphin führten ferngesteuerte Fahrzeuge vor und präsentierten ferngesteuerte Boote. (Foto: Ute Nicklisch)

Von 9 bis 17 Uhr fand außerdem ein Antik- und Trödelmarkt an der Elbwiese bei „Naumann’s Schuppen“ statt – und der Kneippverein lud Kinder und Erwachsene ein, wie ein Storch durch das Wasserbecken im Gesundheitspark zu schreiten.