Gesamtwert von über 13.000 Euro Erbschaft macht’s möglich - Kinderfeuerwehren freuen sich über Brandschutzset
Der Kreisfeuerverband hat elf Brandschutzkoffer-Sets an die Kommunen in MSH übergeben. Sie sollen für die Ausbildung in den Kinderwehren genutzt werden. Woher das Geld dafür genau stammt.
18.08.2025, 07:11
Sangerhausen/MZ. - Sie enthalten Rauch- und Feuermelder, kleine Feuerlöscher, Bücher, Handpuppen und vieles mehr. Der Kreisfeuerwehrverband (KFV) hat auf dem Gelände der Rettungsleitstelle am Sangerhäuser Schartweg Brandschutzkoffer-Sets an Vertreter der neun Einheits- und zwei Verbandsgemeinden in Mansfeld-Südharz übergeben. Sie haben einen Gesamtwert von über 13.000 Euro.