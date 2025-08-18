Der Kreisfeuerverband hat elf Brandschutzkoffer-Sets an die Kommunen in MSH übergeben. Sie sollen für die Ausbildung in den Kinderwehren genutzt werden. Woher das Geld dafür genau stammt.

Erbschaft macht’s möglich - Kinderfeuerwehren freuen sich über Brandschutzset

Kreisjugendfeuerwehrwartin Celine Klause (rechts) und andere Feuerwehrleute freuen sich über die Koffer-Sets. Sie sollen in den einzelnen Kinderfeuerwehren in MSH für die Ausbildung der Sechs- bis Neunjährigen genutzt werden.

Sangerhausen/MZ. - Sie enthalten Rauch- und Feuermelder, kleine Feuerlöscher, Bücher, Handpuppen und vieles mehr. Der Kreisfeuerwehrverband (KFV) hat auf dem Gelände der Rettungsleitstelle am Sangerhäuser Schartweg Brandschutzkoffer-Sets an Vertreter der neun Einheits- und zwei Verbandsgemeinden in Mansfeld-Südharz übergeben. Sie haben einen Gesamtwert von über 13.000 Euro.