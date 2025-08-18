Einrichtungen erhalten komplette Schachausrüstung Schachprojekt für Kita-Kinder und mehr starten demnächst in MSH
Zehn Kitas und Horte aus dem Sangerhäuser Raum beteiligten sich an neuem Schachprojekt. Was die Initiatoren darüber hinaus noch planen.
18.08.2025, 06:46
Sangerhausen/MZ. - Am 4. und 18. September starten die Fortbildungen in der Kreisvolkshochschule (KVHS) und bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Danach wird es mit dem Schachprojekt „First Moves“ in Kindertagesstätten und Horten im Landkreis Mansfeld-Südharz schon losgehen. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Schachjugend, dem Verein „Kinderschach in Deutschland“ und der Volkshochschule MSH sollen die Jungen und Mädchen an das königliche Spiel herangeführt werden und ihre ersten Schritte am Schachbrett wagen.