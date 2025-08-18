Zehn Kitas und Horte aus dem Sangerhäuser Raum beteiligten sich an neuem Schachprojekt. Was die Initiatoren darüber hinaus noch planen.

Ein junger Schachspieler macht seinen Zug. Das Bild stammt von den deutschen Vereinsmeisterschaften in Sachsen-Anhalt. Auch im Sangerhäuser Raum wird es demnächst mehr Schachangebote für Kinder geben.

Sangerhausen/MZ. - Am 4. und 18. September starten die Fortbildungen in der Kreisvolkshochschule (KVHS) und bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Danach wird es mit dem Schachprojekt „First Moves“ in Kindertagesstätten und Horten im Landkreis Mansfeld-Südharz schon losgehen. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Schachjugend, dem Verein „Kinderschach in Deutschland“ und der Volkshochschule MSH sollen die Jungen und Mädchen an das königliche Spiel herangeführt werden und ihre ersten Schritte am Schachbrett wagen.