„Tänzchentee“-Frontmann Rick Middelkoop präsentiert sein erstes Musical „Herrscher der Träume“. So kam es beim Bernburger Publikum an.

Musical in Bernburg

Das Muscical „Herrscher der Träume" ist am Wochenende erstmals im Kurhaus Bernburg aufgeführt worden. Tänzchentee-Frontmann Rick Mittelkoop produzierte es gemeinsam mit Sascha Leue.

Bernburg/MZ. - Rick Middelkoop, den Bernburgern bestens bekannt als Frontsänger der hiesigen Partyband „Tänzchentee“, bekannte am Sonnabend auf der Kurhaus-Bühne: „Vor der Premiere war ich aufgeregt. Hier in Bernburg heute hab ich Schiss.“ Weshalb nur? Sicher war die Aufführung des ersten eigenen, gemeinsam mit Sascha Leue produzierten Musicals „Herrscher der Träume“ eine Herausforderung. Die musikalische Begleitung lag ganz in den Händen von „Tänzchentee“.